Trotz der zuletzt kräftigen Erholung des Dax ist das Anlegervertrauen nach Einschätzung der Commerzbank noch nicht wieder hergestellt. Der Anstieg des deutschen Leitindex seit Jahresbeginn sei zwar erfreulich und mit rund 800 Punkten auch beachtlich, die Umsätze ließen aber zu Wünschen übrig, erklärte Marktstratege Christoph Geyer in seinem Tageskommentar am Mittwoch. "Ein Ausreißer nach oben zum Ende der vergangenen Woche, noch dazu an einem Optionsverfallstag, ist nicht genug, um von einer nachhaltigen Trendwende oder eben Stimmungsverbesserung zu sprechen."

Er wies zudem darauf hin, dass gemäß der Dow-Theorie zunächst das Zwischenhoch vom Anfang Dezember bei knapp 11 567 Punkten überwunden werden müsse, um den übergeordneten Abwärtstrend abhaken zu können./ag/mis

ISIN DE0008469008

AXC0052 2019-01-23/07:48