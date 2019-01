Google eröffnet heute in Berlin sein neues Büro und der Chef persönlich kündigt die Googlepläne für Deutschland an. Die Gründergarde von Google ist schon ins zweite Glied gerückt, die neue Garde sieht darauf, was man aus über 2 Mrd. Usern für neue Geschäfte erzielen kann.



