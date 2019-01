Sämtliche berühmten Techs tauchten gestern erneut ab. Zwischen - 3,8 % für Amazon bis - 6 % für ebay und alle anderen in diesen Größenordnungen läuteten die nächste Phase der Konsolidierung in New York ein. Alles im Vorfeld der noch ausstehenden Ergebnisse für 2018 aber - weit wichtiger - die Prognosen der Chefs für 2019. Ob die bisherigen Tiefkurse dies aushalten werden ist noch offen. Jedenfalls: Die sich in den kommenden 2-4 Wochen bildenden Basiskurse sind voraussichtlich das interessanteste Investment für den Rest des Jahres. Zweifellos spekulativ aber mit Erwartungen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info