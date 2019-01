Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carrefour auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Umsatzzahlen des französischen Handelskonzerns im vierten Quartal hätten Positives und Negatives gezeigt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die verbesserte Entwicklung auf dem Heimatmarkt und die über den Erwartungen liegende Prognose für 2018 sei erfreulich. Die Verkaufstrends in Europa und Asien zeigten aber spürbar nach unten./he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

