Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 67 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Weg zum Wachstum sei momentan verstellt, da die Nachfrage aus der Autoindustrie und dem Bausektor sich - wie inzwischen gut bekannt - abschwäche, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher senkte sie ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre 2019 und 2020. Der kürzlich angekündigte Aktienrückkauf stütze das Papier des Spezialchemieunternehmens jedoch. Sie zieht dessen Aktie denen anderer Branchenkollegen vor./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

