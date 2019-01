Gestern nach erneut schwachen Zahlen von US-Konzernen notierte die Wall Street im Minus - dann kam noch die Meldung der "Financial Times" dazu, dass die vorbereitenden Handels-Gespräche (vor dem Eintreffen von Liu He am 30.Januar) in Washington mangels Fortschritten abgesagt worden seien. Diese Absage wird auch duch andere Quellen bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...