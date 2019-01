Die Privatbank Berenberg hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 127 auf 100 Euro gesenkt. Seine bisher positive Einschätzung des Konsumgüterkonzerns sei durch die aktuellen Marktbefürchtungen über ein stagnierendes organisches Wachstum in der Consumer-Sparte und die Zyklizität im Klebstoffsegment unterbunden worden, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine niedrige Bewertung sei nicht alles, wenn es an positiven Kurstreibern mangele. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2019 und 2020./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-23/08:08

ISIN: DE0006048432