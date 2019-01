Die Nikon Corporation ("Nikon") (TYO: 7731), die ASML Holding N.V. ("ASML") (NASDAQ: ASML) und die Carl Zeiss SMT GmbH ("Zeiss") haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, wonach sämtliche Rechtsstreitigkeiten über Patente für Lithografie-Ausrüstung und Digitalkameras beigelegt werden.

Das Memorandum of Understanding ist eine verbindliche Vereinbarung, die sämtliche laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Nikon, ASML und Zeiss in Europa, Japan und den USA einschließlich der U.S. International Trade Commission betrifft. Die drei Unternehmen gehen davon aus, im Februar 2019 eine endgültige Vergleichs- und Kreuzlizenzierungsvereinbarung zu schließen und alle rechtlichen Streitigkeiten beizulegen. Die im Memorandum getroffenen Vereinbarungen beinhalten eine Zahlung von ASML und Zeiss an Nikon in Höhe von 150 Millionen Euro (ungefähr 19,0 Milliarden Yen*). Darüber hinaus sieht die im Memorandum dargelegte Kreuzlizenzierungsvereinbarung ab dem Datum der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien für die Dauer von zehn Jahren die Zahlung gegenseitiger Lizenzgebühren in Höhe von 0,8 Prozent der jeweiligen Umsätze von Immersionslithografie-Systemen vor.

*Auf Basis eines Wechselkurses von 1 EUR 125 Yen

Über die Nikon Corporation

Die Nikon Corporation zählt seit ihrer Gründung im Jahr 1917 zu den weltweiten Pionieren optischer Technologien. Heute bietet das Unternehmen eine große Bandbreite an Produkten mit modernster Technologie, von Consumer-Optics wie beispielsweise Digitalkameras, kamerabezogene Produkte und Ferngläser bis hin zu industrieller Präzisionsausrüstung, wozu auch Halbleiter- und FPD-Lithografie-Systeme, Mikroskope, Messinstrumente und medizinische Geräte zählen. Das Precision Equipment-Geschäft von Nikon bedient die heutige elektronikfokussierte Gesellschaft mit der Entwicklung und Produktion von Halbleiterlithografiesystemen, die in der Herstellung von Halbleitern Anwendung finden. Zudem liefert Nikon FPD-Lithografiesysteme zur Herstellung von Flüssigkristall- und OLED-Displays.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, dass die Parteien sich auf die spezifischen Bestimmungen endgültiger Vereinbarungen einigen können, wie sie im Memorandum of Understanding vorgesehen sind, ebenso wie die Art dieser Bestimmungen und die Zeit, die für den Abschluss dieser Vereinbarungen benötigt wird.

