Da steckt sehr viel Hoffnung in der seit Weihnachten laufenden Rallye am Aktienmarkt. Ob Shutdown, Handelskrieg oder BrExit, derzeit zeichnet sich in keinem dieser drei die Rahmenbedingungen der kommenden Wochen und Monate vorgebenden Bereiche eine positive Überraschung ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...