FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 KG0A BMG2161E1113
AB/FROM ONWARDS 23.01.2019 08:07 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 KG0A BMG2161E1113
AB/FROM ONWARDS 23.01.2019 08:07 CET