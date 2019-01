Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank (BoJ) hält bei einer Abwärtsrevision ihres Preisausblicks an ihrer Geldpolitik fest: Der Leitzins bleibt bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei null. Gleichzeitig senkte sie ihre Inflationserwartungen für die nächsten zwei Jahre. Die BoJ geht bei den Verbraucherpreisen in der Kernrate von einem Anstieg von 0,9 Prozent im Fiskaljahr per Ende März 2020 aus nach zuvor noch 1,4 Prozent. Für das Fiskaljahr bis Ende März 2021 rechnet sie nun mit einem Preisanstieg von 1,4 statt 1,5 Prozent. Nicht berücksichtigt in den Inflationsprognosen sind u.a. die Effekte einer geplanten Umsatzsteueranhebung im Oktober enthalten.

Die Zentralbank hielt ferner an jährlichen Staatsanleihekäufen von 80 Billionen Yen fest. Obwohl die Ankäufe im vergangenen Jahr bei 38 Billionen Yen lagen, werde die Zentralbank an ihrer Kommunikation festhalten, um die Märkte nicht zu überraschen, insbesondere nach der jüngst gesehenen Instabilität samt Kursrückgängen an den Börsen, sagte eine mit dem Denken der Notenbank vertraute Person.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.634,90 +0,11% Nikkei-225 20.593,72 -0,14% Hang-Seng-Index 27.040,22 +0,13% Kospi 2.124,28 +0,31% Shanghai-Composite 2.579,98 +0,01% S&P/ASX 200 5.843,70 -0,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz sehr schwacher Vorgaben aus den USA halten die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch die Vortagesschlusstände weitgehend. Die Analysten der ING verweisen darauf, dass sich bedeutende Unternehmenslenker auf dem Davoser Wirtschaftsgipfel zuversichtlich bezüglich einer Beilegung des Handelskonflikts USA-China geäußert hätten. Zudem hat US-Präsidentenberater Kudlow dementiert, dass die US-Regierung kürzlich ein Treffen mit Vertretern Chinas abgelehnt habe. Stützend wirken erste Maßnahmen Chinas zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft und die weiter lockere Geldpolitik in Japan. Bremsend wirken dagegen in Tokio die überraschend schwachen japanischen Exportdaten. Aktien des Energiesektors folgen in Asien vielerorts den Ölpreisen nach unten. An der australischen Börse büßten Oil Search 1,1 Prozent ein und Woodside Petroleum 1,3 Prozent. In Hongkong verbilligen sich CNOOC um 1,9 Prozent. In Tokio geben Inpex um 1,6 Prozent nach. Ebenfalls in Tokio springt der Kurs von Japan Display um 15 Prozent nach oben. Der Apple-Zulieferer, der unter den enttäuschenden Verkaufszahlen des iPhone XR leidet, hat nach Aussagen informierter Personen Investoren aus China und Taiwan um Hilfe gebeten. Die Gespräche mit der taiwanischen TPK Holdings und dem staatseigenen chinesischen Fonds Silk Road über ein Investment seien in einem fortgeschrittenen Stadium. Ansonsten stehen Technologiewerte mit den negativen Vorgaben des Sektors unter Druck. Tokyo Electron und Advantest geben in Tokio um je 0,7 Prozent nach. Sunny Optical verlieren in Hongkong 1,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von IBM ist am Dienstagabend im nachbörslichen Handel um 6,6 Prozent gestiegen, nachdem die Viertquartalszahlen des Konzerns positiv überrascht hatten. Der Kurs der Capital One-Aktie gab 5,3 Prozent nach. Das Unternehmen ist im vierten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat aber die Umsatzerwartungen verfehlt. Comerica verloren 0,7 Prozent und profitierten nicht davon, dass der Vorstand des Finanzdienstleisters eine Erhöhung der Dividende angekündigt hatte. Millicom International Cellular litten darunter, dass Liberty Latin America die Gespräche über eine mögliche Übernahme von Miilicom beendet hat. Der Kurs gab um 4,3 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.404,48 -1,22 -301,87 4,62 S&P-500 2.632,90 -1,42 -37,81 5,03 Nasdaq-Comp. 7.020,36 -1,91 -136,87 5,80 Nasdaq-100 6.646,81 -2,03 -137,80 5,01 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 969 Mio 1,006 Mrd Gewinner 685 2.218 Verlierer 2.308 774 Unverändert 67 72

Schwach - Nach der Freitagsrally nahmen Anleger Gewinne mit. Teilnehmer verwiesen auch auf wieder zunehmende Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung. Ins trübe Konjunkturbild passten stärker als erwartet gesunkene Verkäufe bestehender Häuser. Meldungen legten zudem nahe, dass China und die USA noch weit von einer Einigung im Handelskonflikt entfernt sind. US-Vertreter sollen ein Angebot der chinesischen Seite auf eine vorbereitende Sitzung über die Handelsgespräche zurückgewiesen haben, weil es an Fortschritten mangele. Johnson & Johnson fielen um 1,3 Prozent nach einem enttäuschenden Umsatzausblick. Halliburton gaben um 3,1 Prozent nach. Der Öldienstleister hatte von einem schwachen Jahresstart in Nordamerika berichtet. Travelers verloren 1,3 Prozent, nachdem der Versicherer mit seinem Gewinn im Rahmen der kursierenden Schätzungen ebgeschnitten hatte. Stanley Black & Decker brachen um 15,5 Prozent ein, weil der Anbieter für Heimwerkerbedarf mit einem schwachen Ausblick verstimmt hatte. Ebay schossen dagegen um 6,2 Prozent nach oben, nachdem der aktivistische Investor Elliott Pläne für eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung vorstellte. Mastercard büßten 1,3 Prozent ein, belastet davon, dass die EU eine Geldbuße von 570 Millionen Dollar verhängt hatte. Wegen des Verstoßes gegen Datenschutzregeln soll Google in Frankreich eine Strafe von 56,8 Millionen Dollar zahlen. Alphabet ermäßigten sich um 2,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 -4,2 2,62 137,2 5 Jahre 2,58 -4,2 2,62 65,7 10 Jahre 2,74 -4,1 2,78 29,9

Die Konjunktursorgen und die damit verbundene erhöhte Risikoscheu trieben viele Anleger in den vermeintlich sicheren Anleihe-Hafen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte um 4,1 Basispunkte auf 2,74 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1370 +0,1% 1,1363 1,1360 -0,8% EUR/JPY 124,67 +0,3% 124,24 124,34 -0,8% EUR/GBP 0,8774 +0,1% 0,8769 0,8811 -2,5% GBP/USD 1,2959 +0,0% 1,2959 1,2893 +1,7% USD/JPY 109,65 +0,3% 109,34 109,46 -0,0% USD/KRW 1127,81 -0,3% 1131,50 1131,92 +1,2% USD/CNY 6,7854 -0,3% 6,8080 6,8082 -1,4% USD/CNH 6,7926 -0,3% 6,8160 6,8152 -1,1% USD/HKD 7,8458 -0,0% 7,8459 7,8462 +0,2% AUD/USD 0,7137 +0,2% 0,7123 0,7128 +1,3% NZD/USD 0,6787 +0,5% 0,6753 0,6715 +1,1% Bitcoin BTC/USD 3.582,49 -0,0% 3.582,75 3.526,05 -3,7%

Der ICE-Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Der Yen profitierte angesichts der Negativschlagzeilen zum globalen Wachstum von seinem Status als sicherer Hafen. Der Dollar fiel von 109,60 Yen am späten Montag im Tagestief auf 109,14 zurück und lag zuletzt nur knapp über diesem Niveau. Das Pfund zählte zu den Gewinnern. Anleger setzten offenbar weiter auf einen weichen Brexit oder zumindest eine Verschiebung des britischen EU-Austritts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,25 53,01 +0,5% 0,24 +16,5% Brent/ICE 61,81 61,50 +0,5% 0,31 +14,2%

Die Ölpreise gaben wegen der gestiegenen Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur nach - befeuert vor allem durch das schwächste BIP-Wachstum in China seit Jahren und und die gesenkte IWF-Weltwirtschaftsprognose. Dazu gesellten sich Meldungen über eine steigende Förderung bei wichtigen US-Schieferölproduzenten. WTI fiel um 2,3 Prozent auf 52,57 Dollar, für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 61,50 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,95 1.285,38 -0,1% -1,44 +0,1% Silber (Spot) 15,39 15,34 +0,3% +0,05 -0,7% Platin (Spot) 793,00 791,50 +0,2% +1,50 -0,4% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,4% +0,01 +1,5%

Das Gold wurde von der gestiegenen Risikoaversion gestützt. Die Feinunze ging 0,4 Prozent fester bei 1.285 Dollar um.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-HAUSHALTSSTREIT I

Im Haushaltsstreit soll der US-Senat am Donnerstag über zwei Vorschläge abstimmen, um den seit einem Monat andauernden Shutdown zu beenden. Den Vorlagen werden aber nur geringe Chancen eingeräumt. Ein Vorschlag sieht eine Verfahrensabstimmung vor, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis September sicherstellen soll. Er umfasst auch die von US-Präsident Donald Trump geforderten Mittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und seine Vorschläge zur Einwanderungspolitik.

US-HAUSHALTSSTREIT II

