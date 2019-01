HONGKONG (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität Japans mit der sechshöchsten Note A bestätigt. Zugleich billigten die Kreditwächter dem Rating einen stabilen Ausblick zu, was bedeutet, dass sich derzeit keine Ratingänderung abzeichnet. Fitch verwies einerseits auf die moderne Wirtschaft des Landes mit starken öffentlichen Institutionen sowie andererseits auf die schwachen mittelfristigen Wachstumsaussichten und die hohe Staatsverschuldung.

Japan verfüge über eine starke Außenwirtschaft, die durch einen anhaltenden Leistungsbilanzüberschuss und hohe Nettoauslandskredite und internationale Investitionspositionen im Vergleich zu anderen Ländern gestützt werde. Ein hoher Bestand an inländischen Ersparnissen trage zur externen Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft bei, was sich in der Wahrnehmung Japans als sicherer Hafen widerspiegle.

Gleichzeitig sei Japans Bruttostaatsverschuldung mit rund 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die höchste unter den von Fitch bewerteten Staaten. Fitch mahnte, dass die inneren finanziellen Stärken der Wirtschaft im Laufe der Zeit schwinden könnten, wenn es keine wirksamen Reformen gebe, um das Potenzialwachstum anzukurbeln und die Staatsschuldenlast zu verringern.

