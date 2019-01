Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Online-Medikamentenanbieters für 2018 hätten das solide Wachstum bestätigt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Schätzungen, biete aber 37 Prozent Aufwärtspotenzial./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0012044747

AXC0068 2019-01-23/08:44