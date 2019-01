Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica von 7,30 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Spanien entwickele sich zunehmend zu einem standardisierten und wettbewerbsorientierten Markt, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das unterdurchschnittliche Wachstum des Telekomkonzerns vor dem Hintergrund seiner vergleichsweise hohen Verschuldung bereite daher Sorgen. Allerdings verwies Mills zugleich auch auf Selbsthilfe-Initiativen. Seines Erachtens seien dabei auch umfangreichere Verkäufe von Vermögenswerten nötig./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-23/08:55

ISIN: ES0178430E18