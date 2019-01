Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carrefour nach Eckdaten zum vierten Quartral auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,20 Euro belassen. Während der Umsatz im vierten Quartal seiner Einschätzung und der durchschnittlichen Analystenerwartung entsprochen habe, hätten die Aussagen des Managements zum operativen Ergebnis (Ebit) des Gesamtjahres positiv überrascht, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Alle anderen Ziele habe der Handelskonzern bestätigt./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-23/09:23

ISIN: FR0000120172