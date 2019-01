FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Mobilfunkbetreiber Vodafone und Telefonica wollen in Großbritannien auch beim neuen Mobilfunkstandard 5G zusammenarbeiten. Die bereits bestehende Vereinbarung über die gemeinsame Netznutzung soll auf 5G ausgeweitet werden, wie die Unternehmen mitteilten. Damit könne 5G in Großbritannien schneller zum Einsatz kommen und mehr Kunden in einem größeren geografischen Umfeld angeboten werden. Telefonica ist in Großbritannien mit der Marke O2 vertreten.

January 23, 2019 02:57 ET (07:57 GMT)

