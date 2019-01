BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterstützt das Positionspapier von über 100 Wissenschaftlern gegen die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub in deutschen Städten. "Der wissenschaftliche Ansatz hat das Gewicht, den Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Initiative der 107 Fachleute, darunter hauptsächlich Lungenärzte, sei ein wichtiger und überfälliger Schritt. Er helfe mit, "Sachlichkeit und Fakten in die Diesel-Debatte zu bringen", meinte Scheuer.

Immer neue Fahrverbote in deutschen Städten mit belasteter Luft setzten die Politiker im Bund und in den Ländern massiv unter Druck. Die Grenzwerte gelten seit 2010 in der gesamten Europäischen Union. Die Klagen der Deutschen Umwelthilfe führen dazu, dass Gerichte nun die Einhaltung der Werte einfordern und den Städten den Erlass von Dieselfahrverboten auflegen. Die Mediziner sehen keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxiden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 03:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.