Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize nach Umsatzzahlen und Aussagen zum Ergebnis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Sowohl die Umsätze im vierten Quartal des Handelskonzerns als auch das Ziel für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr 2018 hätten leicht über seinen und den Konsenserwartungen gelegen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Prognose für den freien Cashflow liege im Rahmen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

