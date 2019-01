Nach einem positiven Kommentar der Deutsche-Bank-Experten haben sich Brenntag-Aktien am Mittwoch an die MDax-Spitze gesetzt. Zuletzt lagen die Papiere des Chemikalienhändlers mit 1,4 Prozent im Plus bei 42,45 Euro. Über 42,69 Euro winkt das höchste Niveau seit Mitte November.

Der neu für die Branche verantwortliche Analyst Steve Goulden hatte in einer aktuellen Studie auf die attraktive Bewertung der Papiere aufmerksam gemacht. Er rechnet zwar im schwierigeren Konjunkturumfeld mit geringerem Wachstum und höheren Ergebnisschwankungen. Die Papiere seien jedoch ihrem Bewertungstief seit sieben Jahren sehr nahe gerückt und damit bereits überverkauft, so Goulden. Zudem wies er auf die hohe Free-Cashflow-Rendite hin.

Der Experte stockte sein Kursziel leicht auf 49 Euro auf und signalisiert damit noch ein Potenzial von 15 Prozent./ag/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0088 2019-01-23/09:54