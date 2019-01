Wien (www.aktiencheck.de) - Der Bankensektor verlor gestern auf breiter Front, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Verantwortlich dafür dürfte u.a. das unter den Erwartungen liegende Ergebnis der UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) (-3,2%) gewesen sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...