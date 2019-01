IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: IMMOFINANZ AG IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.01.2019 / 10:10 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung gemäß § 135 Abs 3 BörseG IMMOFINANZ AG: Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 - Überschreitung der 5% Anteilsschwelle für eigene Aktien IMMOFINANZ AG gibt bekannt, dass IMMOFINANZ AG im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2018/2019 - gemeinsam mit dem von ihrer Tochtergesellschaft IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH ('IMBEA') gehaltenen Bestand an IMMOFINANZ-Aktien - am 21.01.2019 die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5% für eigene Aktien überschritten hat. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung halten IMMOFINANZ AG und ihre Tochtergesellschaft IMBEA 5.642.526 eigene Aktien, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 5,03% an der Gesamtzahl der ausgegebenen IMMOFINANZ-Aktien von 112.085.269 Stück. Informationen zum laufenden Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 und die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2018/2019 sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen werden auf der Internetseite der IMMOFINANZ AG https://www.immofinanz.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm veröffentlicht. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com 23.01.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Internet: http://www.immofinanz.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768729 23.01.2019 ISIN AT0000A21KS2 AXC0093 2019-01-23/10:10