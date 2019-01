Wien (www.anleihencheck.de) - Auch in der 4. Woche des neuen Jahres setzt sich der Trend zu Financials als dominanter Spieler am EUR-Credit-Primärmarkt fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Credit Mutuell habe einen Dualtranche Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 2 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 5J, MS+13 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 10J, MS+23 BP) gepreist. Citigroup habe eine EUR 1 Mrd. schwere, dreijährige grüne Senior Anleihe bei MS+58 BP platziert. LF Hypothek habe einen raren schwedischen CB bei MS+22 BP an den Markt (EUR 500 Mio., 7J) gebracht. Ebenso sei die RBC mit einem großvolumigen fünfjährigen CB (EUR 1,75 Mrd.) am Markt gewesen. Weiters habe die National Bank of Australia einen CB (EUR 1,25 Mrd.; 7J, MS+33 BP) platziert. ...

