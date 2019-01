München (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-TeleMedien TF (ISIN DE0009771923/ WKN 977192) ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte, so die Experten von Deka Investment.Der Fonds lege mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...