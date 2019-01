Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und XETRA-Notiz bekannt DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und XETRA-Notiz bekannt 23.01.2019 / 10:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Black Pearl Digital AG gibt die Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und XETRA-Notiz bekannt München, 23.01.2019 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) gibt bekannt, dass die Aktien der Gesellschaft erfolgreich in den Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf einbezogen worden sind. Mit dem heutigen Tag ist zudem der fortlaufende Handel auf XETRA, dem elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapier Börse, möglich. Die ACON Actienbank AG wird die Gesellschaft hierbei als Designated Sponsor betreuen. Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Transformation, Fintech und Digital Assets. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen insbesondere im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO-Beratung sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf. Kontakt: Black Pearl Digital AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München Tel.: +49 89 5108 5683 Email: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital 23.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: https://www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768725 23.01.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0095 2019-01-23/10:20