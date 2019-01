Ahold Delhaize hat im vierten Quartal von einem weiterhin starken Geschäft in den USA profitiert. Der Umsatz des niederländisch-belgischen Handelskonzerns stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal, gerechnet zu konstanten Wechselkursen, um 3 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Neben den USA konnte der Konzern auch in den Niederlanden, Belgien und Tschechien zulegen. Auch deutliche Zuwächse im Internet gaben Ahold Delhaize Rückenwind, hier stieg der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26,4 Prozent.

Für das Gesamtjahr sieht Ahold Delhaize nun den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Entsprechend beeindruckt zeigen sich Analysten und Anleger, die Aktie konnte im frühen Handel rund 2,4 Prozent zulegen./niw/tav/fba

ISIN NL0011794037

AXC0097 2019-01-23/10:26