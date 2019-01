Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

MyTicket ab sofort zu 100% DEAG-Tochtergesellschaft

- DEAG erwirbt 24,9% der Aktien von Axel Springer

- Ab Sommer 2019 Zusammenarbeit mit Ticketing-Software-Anbieter SecuTix

Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, erwirbt 24,9% der Anteile an der mytic myticket AG ("MyTicket AG") von der Axel Springer SE und hält damit zukünftig 100% an der Gesellschaft. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt, die internationale Expansion weiter voranzutreiben und Minderheiten sukzessive zu reduzieren mit dem Ziel, das auf die Aktionäre der DEAG entfallende Ergebnis je Aktie zu steigern.

"Vielen Dank an unsere Partner von Axel Springer SE für die gemeinsame Arbeit an der Etablierung der MyTicket AG in der Startphase, und ich freue mich darauf, unsere enge Zusammenarbeit in den anderen Bereichen wie bisher fortzusetzen. Die Marktanteile der MyTicket AG wachsen stark und mit myticket.de ...

