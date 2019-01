Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Engie vor der Präsentation der neuen Strategie von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anleger erwarteten positive strategische Änderungen vom französischen Versorger, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei scheinen jedoch anhaltende Schwierigkeiten wie der versuchte Verkauf des belgischen Atomkraft-Unternehmens Electrabel aus dem Blick zu geraten./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0010208488