DGAP-Media / 2019-01-23 / 10:33 Dr. Stefan Knoll, Gründer und CEO der DFV Deutsche Familienversicherung AG, wird am kommenden Mittwoch, den 30.01.2019, als Referent auf der führenden Fintech-Konferenz in Frankreich, dem ParisFintech Forum 2019, auftreten. Moderiert durch Florian Graillot, einen französischen Insurtech-Spezialisten, wird Herr Dr. Knoll zum Thema "Insurtech innovation as an incumbent" die Erfolgsgeschichte der DFV als erstes börsennotiertes Insurtech Europas vorstellen und Fragen rund um den IPO und dessen Bedeutung für das Unternehmen und die Insurtech-Branche beantworten. *Das ParisFintechForum 2019* Auf dem diesjährigen Paris FinTech Forum vom 29.-30. Januar werden über 220 Referenten für die Bereiche Fintech und Insurtech aus über 60 Ländern vertreten sein, darunter u.a. Maximilian Tayenthal, Co-Funder von N26, Steve Kirsch CEO von Token, Scott Walchek CEO von Trov sowie Bruno Le Maire Finanzminister des Gastgeberlandes Frankreich. Der Auftritt der DFV auf einem der führenden Digital Finance und Fintech-Events der Welt zeigt, welche Bedeutung der Börsengang im vergangenen Dezember für die Insurtech-Community hat. Der IPO des Insurtechs wurde international mit großem Interesse verfolgt. *Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG* Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de

