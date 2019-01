Baierbrunn (ots) - Die Stelle, an der ein Wirkstoffpflaster angebracht wird, muss sauber, fettfrei und trocken sein. Nur dann könne der Wirkstoff optimal aufgenommen werden, erklärt Apothekerin Inken Jung aus Potsdam im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Also das Pflaster nicht gleich nach dem Duschen oder Eincremen aufkleben! Haare entfernen Sie zuvor besser mit der Nagelschere als mit dem Rasierer." Denn die Rasur verursache Mikroverletzungen der Haut, was die Wirkstoffaufnahme unerwünscht beschleunige. Jung empfiehlt, das Pflaster auf Rücken, Arm oder Brust zu kleben, "indem Sie es bis zu 30 Sekunden andrücken". Anschließend sollte man sich Datum und Klebeort notieren, "damit Sie beim nächsten Mal eine andere Hautstelle benutzen".



Weitere Informationen zur richtigen Anwendung von Wirkstoffpflastern finden Leserinnen und Leser im aktuellen "Senioren Ratgeber".



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



