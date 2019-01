Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11,20 auf 11 Euro gesenkt. Die jüngste Erholung beim Aktienkurs komme bei dem Zuckerhersteller zu früh, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er warnte in seiner Studie davor, dass der Gewinnschwung bei dem Zuckerhersteller vorerst negativ bleiben könnte. Einen positiven Einfluss steigender Zuckerpreise sieht er frühestens im dritten Geschäftsquartal./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007297004

AXC0111 2019-01-23/11:08