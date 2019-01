Frankfurt (www.fondscheck.de) - Euro-Staatsanleihen legten im Dezember erneut zu und knüpften an die gute Wertentwicklung aus dem Vormonat an, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Weltweite Konjunktursorgen und die abermals großen Verluste am Aktienmarkt hätten für eine hohe Nachfrage nach den als sicher geltenden Bundesanleihen gesorgt. Die gute Nachfrage sei insofern überraschend gewesen, da die Deutsche Finanzagentur angekündigt habe, im ersten Quartal 2019 mehr Anleihen emittieren zu wollen. Annähernd gleichwertige Anleihen aus Frankreich hätten hingegen Verluste hinnehmen müssen. ...

