Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wachsender Konsum, die Weltmarktführerschaft bei innovativen Produkten und Technologien sowie eine Vormachtstellung bei der Gewinnung und Nutzung von Daten: Das sind nur drei schlagkräftige Argumente, die auch künftig für ein starkes wirtschaftliches Wachstum in China sprechen, so die Experten von UBS Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...