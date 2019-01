Die Wolftank Adisa Holding, die bekanntlich seit Montag im neuen Wiener Börse Markt-Segment "direct market plus" notiert, ist seit heute auch an der Münchener Mittelstandsbörse m:access gelistet. Wie aus dem jüngsten Aktionärsbrief hervorgeht, konnte die Gesellschaft im Vorfeld der Notizaufnahme in München und Wien 3,8 Millionen Euro durch eine Kapitalmaßnahme erlösen, die Aktienanzahl stieg somit auf 1.053.232 Stück. "Für das Jahr 2019 sehen wir uns sehr gut aufgestellt und haben in 2018 den Grundstein für das weitere Wachstum und Internationalisierung der Wolftank-Adisa Gruppe gelegt", heißt es weiter im Aktionärsbrief. Die Wolftank Adisa Holding ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Sanierung ...

