München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wolfram Hatz soll die Nachfolge von Alfred Gaffal als Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm antreten. Die Präsidien der Verbände folgten damit dem Vorschlag von bayme vbm vbw Präsident Gaffal. Dieser erklärte: "Nach sechs Jahren meines Engagements für die bayerischen Arbeitgeberverbände ist es Zeit für einen Generationenwechsel. Ich freue mich, mit Wolfram Hatz einen profilierten, mittelständischen Familienunternehmer mit ausgewiesener Verbandserfahrung vorschlagen zu können."



Der bayme vbm Vorstand wählt am 21. Februar den neuen Präsidenten, die Bestätigung der Präsidentenwahl durch die Mitgliederversammlung steht am 12. April an. Die vbw Mitgliederversammlung entscheidet am 08. Mai. Am Abend dieses Tages wird außerdem ein Festakt zum Stabwechsel stattfinden.



Wolfram Hatz (57) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens und Vorsitzender des Beirats.



Wolfram Hatz ist seit vielen Jahren ehrenamtlich bei den Verbänden engagiert. Seit Dezember 2004 ist er Mitglied des bayme vbm Präsidiums. Seit 2011 steht er zudem als Vorstandsvorsitzender an der Spitze von bayme vbm in Niederbayern.



Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der vbw Bezirksgruppe Niederbayern.



OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73224 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73224.rss2



Pressekontakt: Katja Schlendorf-Elsäßer, 089-551 78-371, mobil: 0171-22 78 246, katja.schlendorf-elsaesser@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.de