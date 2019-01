Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die beiden Unternehmensanleihen der Deutsche Lichtmiete AG (WKN: A2NB9P und A2G9JL) in aktuellen Anleihen-Barometern jeweils als "attraktiv mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die attraktive Bewertung der LED-Anleihen ist zum einen im innovativen und bisher einzigartigen Geschäftsmodell des Unternehmens begründet und zum anderen in der attraktiven Rendite der beiden 5,75%-Anleihen.

Finanzkennzahlen und Ausblick

Nach der Neustrukturierung der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe zum 01.01.2018 wird die Eigenkapitalquote nach den Prognoserechnungen des Unternehmens ca. 50% für die Folgejahre betragen. Die Umsätze sollen stetig steigen von ca. 33,5 Mio. Euro in 2018 auf ca. 51,5 Mio. Euro in 2020. Dies verdeutlichen bereits die hohen Auftragseingänge von Kunden aus allen Branchen. Entsprechend den prognostizierten Umsatzanstiegen soll sich auch das EBIT von 6 Mio. Euro in 2018 bis auf ca. 12,5 Mio. Euro in 2020 erhöhen. Für das EBITDA wird eine proportionale Steigerung von 13,7 Mio. Euro auf ca. 27 ...

