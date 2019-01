Unterföhring (ots) - "The Biggest Loser" verändert Leben. Nachhaltig und ins Positive. Wie sehr und mit welchen baby-süßen Konsequenzen zeigt das Spezial "The Biggest Loser - Ihr neues Leben" am Sonntag, 27. Januar 2019, um 17:45 Uhr. Die Jubiläumsstaffel der erfolgreichen SAT.1-Abnehmshow "The Biggest Loser" startet am 3. Februar 2019 um 16:25 Uhr.



Stimmen ehemaliger Teilnehmer von "The Biggest Loser":



Nicole (23; Finalistin 2014) und Giulio (26; Kandidat 2015) aus Köln/NRW: "Durch 'The Biggest Loser' haben wir abgenommen. Und durch 'The Biggest Loser' haben wir unsere Liebe gefunden. Jetzt gibt es das erste 'The Biggest Loser'-Baby!"



Saki aus Nürnberg/Bayern (40; Sieger 2018): "Wenn ich ein, zwei Tage kein Fitness betreibe, dann merke ich: Meinem Körper fehlt etwas. Nach dem Sport merke ich dann sofort: Ich habe wieder Power!"



Shirin aus Jena/Thüringen (35; Finalistin 2018): "Mir macht alles mehr Spaß. Das ist ein ganz neues Körper- und Lebensgefühl - in allen Lebenslagen."



Christos aus Ketsch/Baden-Württemberg (24; Finalist 2018): "Nach meiner Zeit bei 'The Biggest Loser' hat sich mein ganzes Leben verändert: äußerlich, charakterlich und auch meine berufliche Laufbahn. Ich bin durch 'The Biggest Loser' viel selbstbewusster geworden. Und gehe dank der Abnahme wieder meinen Träumen nach."



Ali aus Nürnberg/Bayern (39; Sieger 2016): "'The Biggest Loser' und die Leute, die bei 'The Biggest Loser' waren, haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich habe mich wiedergefunden."



Bernhard aus Mühlheim a. d. Ruhr/NRW (60; Kandidat 2015): "Vor 'The Biggest Loser' war ich Bluthochdruck-Patient. Heute brauche ich keine Medikamente mehr."



Nadine aus Münster/NRW (38; Kandidatin 2012): "Ich habe es mir vor 'The Biggest Loser' sehr schwer gemacht, mich auf Freundschaften einzulassen. Jetzt ist das definitiv anders. Ich habe keine Angst mehr, Leute an mich heranzulassen."



Jörg aus Groß-Umstadt/Hessen (47; Kandidat 2011): "Ich würde es Leuten empfehlen, die selbst nicht in den Tritt kommen, zu 'The Biggest Loser' zu gehen."



Das Spezial "The Biggest Loser - Ihr neues Leben" - am Sonntag, 27. Januar 2019, um 17:45 Uhr in SAT.1. Die zehnte Staffel von "The Biggest Loser" startet am Sonntag, 3. Februar 2019 um 16:25 Uhr. Die weiteren Folgen sind dann sonntags immer um 17:45 Uhr zu sehen.



Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2019, zu den Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie auf www.presse.sat1.de/TBL2019 sowie auf www.the-biggest-loser.de. Weiteres Bildmaterial sowie eine Preview des Spezials schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.



