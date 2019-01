Vonovia-Discount-Calls mit 36%-Chance in fünf Monaten

Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) legte in den ersten Handelswochen des neuen Jahres um 8 Prozent zu und nähert sich nun bereits langsam aber sicher dem bei 44,88 Euro liegenden Allzeithoch an. Allerdings mehren sich nun die Stimmen jener Experten, die dem Aktienkurs nach den starken Kursanstiegen eine Korrektur prognostizieren.

Für Anleger, die der Vonovia-Aktie in den nächsten Monaten zwar keinen starken Kursanstieg, aber zumindest eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein.

Discount-Call mit Cap bei 40 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 37 Euro, Cap bei 40 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.19, ISIN: DE000HX2VK92, wurde beim Aktienkurs von 42,74 Euro mit 2,35 - 2,40 Euro gehandelt. Wenn die Vonovia-Aktie am 19.6.19 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (40 Cap - 37 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 3 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in fünf Monaten die Chance auf einen Ertrag von 25 Prozent wenn die Aktie nicht unterhalb von 40 Euro notiert. Befindet sich der Aktienkurs am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem angenommenen Aktienkurs von 39,40 Euro wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufpreis von 2,40 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 37 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 41 Euro

Für Anleger mit einer etwas optimistischeren Markterwartung für die Vonovia-Aktie könnte der HVB-Discount-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Cap bei 41 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.19, ISIN: DE000HX2VKA4, interessant sein. Beim Aktienkurs von 42,74 Euro wurde der Discount-Call mit 2,15 - 2,20 Euro taxiert.

Notiert die Vonovia-Aktie am Bewertungstag oberhalb von 41 Euro, dann wird auch die Rückzahlung dieses Scheines mit dem Höchstbetrag von 3 Euro erfolgen, was einem Gewinn in Höhe von 36 Prozent entsprechen wird. Dieser Schein wird wertlos verfallen, wenn die Vonovia-Aktie am 19.6.19 auf oder unterhalb von 38 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de