STEMCELL Technologies meldet den Marktauftritt von mTeSR Plus, einer verbesserten Version von mTeSR1, dem meistveröffentlichten fütterzellenfreien Erhaltungsmedium für menschliche pluripotente Stammzellen (hPSC). Das neue Medium hat bei mehreren Mitgliedern der Stem Cell COREdinates-Gruppe erfolgreiche Beta-Tests durchlaufen und strenge hausinterne Bestätigungsprüfungen abgeschlossen.

mTeSR Plus wurde durch nachhaltig mittlere pH-Werte und stabilisierte Komponenten, einschließlich FGF2, für eine gleichmäßigere Zellkulturumgebung konzipiert und verhindert das rasche Auftreten von Azidose. Damit können Bedingungen verhindert werden, die bei hPSC mit DNA-Schäden, genomischer Instabilität und Wachstumsstillstand in Verbindung gebracht wurden. Die optimierte Stabilisierung ermöglicht höhere hPSC-Ausdehnungsraten, verbesserte Kulturmorphologie und wirklich vielseitige Zellfütterungszeitpläne mit der Option arbeitsfreier Wochenenden.

"Mit der Einführung von mTeSR Plus ist STEMCELL in einer Position, neue Branchenstandards im Forschungsbereich der pluripotenten Stammzellen aufzustellen", erklärte Dr. Allen Eaves, President und CEO von STEMCELL Technologies. "Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden vielseitige, hochwertige Produkte anzubieten, die ihre in ständigem Wandel befindlichen Forschungsanforderungen erfüllen. Ich bin sehr gespannt auf die künftigen bahnbrechenden Forschungsergebnisse, die von mTeSR Plus unterstützt werden."

mTeSR Plus gehört nun zu dem ausgedehnten STEMCELL-Portfolio an fütterzellenfreien Medien für die Erhaltung menschlicher embryonaler Stammzellen (ES) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS). Alle Produkte werden unter Einsatz der strengen Rohstoffprüfungen und Qualitätssicherungsverfahren von STEMCELL Technologies entwickelt und hergestellt.

Über STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies unterstützt die biowissenschaftliche Forschung mit mehr als 2.500 spezialisierten Reagenzien, Hilfsmitteln und Dienstleistungen. Wir bieten hochwertige Zellkulturmedien, Zelltrennungstechnologien, Instrumente, Zubehörprodukte und Fortbildungsressourcen, die von Wissenschaftlern in der Stammzell-, Immunologie-, Krebs-, Regenerativmedizin- und Zelltherapieforschung weltweit genutzt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005170/de/

Contacts:

Dr. Andrew Gaffney, PhD, Senior Product Manager

STEMCELL Technologies Inc

public.relations@stemcell.com