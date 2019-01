Die Investmentbank Oddo BHF hat Rio Tinto mit "Reduce" und einem Kursziel von 3800 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Marktbefürchtungen, die im Vorjahr für eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Stahl- und Minenwerte gesorgt hätten, dürften 2019 anhalten, schrieb Analyst Alain William in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dem Bergbaukonzern Rio Tinto mit seiner starken Ausrichtung auf Eisenerz könnten die erwarteten Preisrückgänge bei dem Metall zu schaffen machen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 17:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 17:44 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-01-23/12:05

ISIN: GB0007188757