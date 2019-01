München (ots) -



- Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie - Baby-News bei den Wollnys - Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Harald und die Kinder haben für Lady-Diana-Fan Silvia einen Überraschungstrip nach London organisiert. Doch in der britischen Hauptstadt gibt es erst einmal Probleme. Erfreuliche Neuigkeiten hat Töchterchen Calantha: Sie erwartet ein Baby.



Mama Silvia ist ein großer Fan von Prinzessin Diana. Um ihr eine Freude zu machen, haben die Kinder zusammen mit Harald einen Überraschungs-Trip nach London organisiert. Hier soll Silvia ihrem großen Idol ganz nah sein können. Doch bei ihrer Ankunft in der britischen Hauptstadt gibt es eine böse Überraschung: In der gemieteten Ferienwohnung ist überall Dreck und Schimmel. Zum Glück finden die Kids rasch eine Alternative. Jetzt kann sich die Familie endlich auf Dianas Spuren begeben.



Silvias drittjüngste Tochter Calantha bekommt ein Baby. Die werdende Oma freut sich riesig auf ihr Enkelkind und ist sich sicher, dass Calantha und ihr Baby in der Großfamilie jede nur erdenkliche Unterstützung erhalten werden.



Familienoberhaupt Silvia begleitet ihre Tochter zu ihrem Frauenarzttermin. Die beiden bekommen von der Frauenärztin einen Brief in einem verschlossenen Umschlag, in dem das Geschlecht des Babys steht. Calantha möchte sich bei der Geburt überraschen lassen. Auch Mama Silvia hat das immer so gehandhabt. Sollte jemand also versuchen, den Umschlag heimlich zu öffnen, wird das für gewaltigen Ärger sorgen.



