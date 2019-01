Weinfelden (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Schweizer

Traditionsunternehmen Loeb wird Lidl Schweiz in den nächsten Jahren

als Mieter zwei neue Filialen eröffnen - eine im Loeb-Warenhaus am

Hauptbahnhof Bern und eine weitere in Biel.



Durch die Partnerschaft mit Loeb gewinnt Lidl Schweiz attraktive

Standorte, die bereits in Planung sind. Die erste Eröffnung ist in

Biel, eine weitere am Hauptbahnhof Bern, im Untergeschoss des

Loeb-Warenhauses geplant. Die Filiale in Bern wird direkt durch die

Bahnhofpassage sowie durch das Loeb-Warenhaus zugänglich sein. Mit

der neuen Filiale beim «Loebegge» zieht Lidl Schweiz ins Herzstück

von Bern ein. Lidl Schweiz wird an beiden Standorten rund 3 Millionen

Franken in den Ausbau investieren. In Zusammenarbeit mit Loeb wird

ein hochwertiges Konzept entwickelt, welches in Einklang mit den

Loeb-Warenhäusern stehen wird. Beim Innenausbau wird darauf geachtet,

die Filiale harmonisch in das Gesamtgebäude zu integrieren, um dem

denkmalgeschützten Gebäude in Bern beziehungsweise dem

erhaltenswerten Gebäude in Biel gerecht zu werden. In beiden Filialen

wird Lidl Schweiz sein komplettes Sortiment mit demselben

unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis wie in allen Lidl

Schweiz-Filialen anbieten.



Zusammenarbeit von Warenhaus und Lebensmitteldiscounter



Für Lidl Schweiz hat die Partnerschaft mit Loeb einen hohen

Stellenwert. Nadia von Veltheim, Chief Real Estate Officer von Lidl

Schweiz, freut sich über die Zusammenarbeit: «Die Standorte, die wir

zusammen mit Loeb realisieren können, passen perfekt in unsere

Strategie, vermehrt in die Innenstädte und Ballungszentren zu

expandieren. Wir wollen dadurch noch näher an unsere Kundinnen und

Kunden gelangen». Von Veltheim ist überzeugt, dass beide Partner von

der Kooperation profitieren.



Von besonderer Bedeutung ist die geplante Filiale im Herzen von

Bern. «Die Filiale im Stadtzentrum von Bern ist für Lidl Schweiz ein

Meilenstein. Wir können die Diversität in der Stadt fördern und

kommen dem Kundenbedürfnis nach, auch in zentralen Lagen bei uns

einkaufen zu können. Lange hatten wir in der Hauptstadt keinen

Standort im Stadtzentrum. Umso mehr freut es uns, direkt beim Bahnhof

eine Filiale eröffnen zu können. Auch ich selbst treffe mich oft mit

Freunden am «Loebegge». Für mich gibt es keinen besseren Standort in

der Stadt Bern», so Nadia von Veltheim.



Auch bei Loeb zeigt man sich erfreut über die Kooperation. Ronald

Christen, CEO der Loeb AG zur Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz: «Mit

Lidl Schweiz konnten wir einen wachstumsorientierten und langfristig

ausgerichteten Partner gewinnen. Lebensmittelanbieter sind für unsere

stationären Flächen als Frequenzbringer wichtig. Zusammen können wir

den sogenannten Hybridkonsumenten ein gutes Angebot bieten. Kundinnen

und Kunden, die bei uns für Kleider und Accessoires vorbeikommen,

können dadurch vor dem nach Hause gehen gleichzeitig noch

Lebensmittel einkaufen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche

Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz».



Nachhaltiges Gebäudekonzept



Lidl Schweiz legt beim Bau der neuen Filialen einen besonderen

Fokus auf eine nachhaltige Bauweise. In der Filiale wird die neueste

Technik verbaut. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, wird die

Filiale mit modernsten LED-Lampen beleuchtet. Die Filiale wird durch

die Nutzung der Abwärme aus den Kühlanlagen beheizt. Eine integrale

Anlage erzeugt dabei die gesamte Wärme sowie den Bedarf an Kälte zur

Klimatisierung der Räume und Kühlung der Waren. Das Herzstück ist

eine moderne und effiziente Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlage.

Lidl Schweiz setzt natürliche Kältemittel für die gewerbliche

Kälteerzeugung ein. Das Filialkonzept entspricht dem Geschäftsmodell

von Lidl Schweiz als Smart-Discounter, welches Frische und Qualität

mit Effizienz und angenehmer Atmosphäre kombiniert und damit das

beste Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert.



