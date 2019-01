Aarau (ots) - Die UREK-N hat sich gestern sowohl gegen eine

Senkung wie auch gegen eine gesetzliche Verankerung der

Flexibilisierung des Wasserzinses ausgesprochen. Der Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE bedauert diesen

Rückschritt. Die Schweizer Wasserkraft wird damit als tragende Säule

der Energiestrategie 2050 weiterhin an Wettbewerbsfähigkeit

verlieren.



Die nationalrätliche Energiekommission (UREK-N) hat gestern nicht

nur die Senkung des Wasserzinses, sondern - im Gegensatz zum

Entscheid des Ständerats vom vergangenen September - auch dessen

längerfristige Flexibilisierung abgelehnt. Der Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE bedauert, dass damit

einmal mehr die Chance verpasst wird, das über hundertjährige System

in die Realität des 21. Jahrhunderts zu holen und damit die

Wasserkraft zu entlasten. Zur Erinnerung: Sie macht rund 60% der

Schweizer Stromproduktion aus und ist die tragende Säule der

Energiestrategie 2050.



Die UREK-N streicht den Grundsatz, dass der Wasserzins

längerfristig zu flexibilisieren ist, wieder aus dem Gesetzesentwurf.

Dies ist für den VSE nicht nachvollziehbar. "Wir sind enttäuscht,

dass damit die Zeichen der Zeit verkannt wurden", sagt Michael Frank,

Direktor VSE. "Gegen die Flexibilisierung zu sein, heisst, die Augen

vor der ökonomischen Realität zu verschliessen. Wer ja sagt zur

Energiestrategie, kann den Handlungsbedarf beim Wasserzins nicht

ignorieren." Dieser Systemwechsel ist unabdingbar, um für die

Wasserkraft einen zukunftsfähigen und markttauglichen Rahmen zu

schaffen. "Immerhin hat sich eine Minderheit für eine Senkung des

Wasserzinsmaximums von CHF 110 auf CHF 80 stark gemacht", so Michael

Frank.



Schweizer Wasserkraft gegenüber ausländischer Konkurrenz klar im

Nachteil



Die Schweizer Wasserkraft wird damit weiter an

Wettbewerbsfähigkeit verlieren - "insbesondere gegenüber der

ausländischen Konkurrenz", betont Michael Frank. Dieser Effekt wird

sich im Kontext einer vollständigen Strommarktöffnung, wie sie vom

Bundesrat in der Revision StromVG vorgesehen ist, zusätzlich

akzentuieren: Die Wasserkraft steht in direktem Wettbewerb mit

anderen Produktionsformen und ausländischen Produzenten. "Dass der

Wasserzins heute fast ein Viertel der Gestehungskosten ausmacht, ist

inakzeptabel", so Michael Frank. Im internationalen Vergleich fällt

die hohe steuerliche Belastung der Wasserkraftproduzenten besonders

auf: Die Schweizer Wasserkraft wird bis zu neunmal stärker besteuert

als die ausländische Konkurrenz. "Wir setzen damit unseren

wichtigsten Trumpf in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 aufs

Spiel".



Das Plenum des Nationalrats wird die Gelegenheit haben, die

nötigen Schritte für eine starke einheimische Wasserkraft in die Wege

zu leiten. Der VSE wird sich auch weiterhin dafür einsetzen.



Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen fordert einen

zeitgemässen Wasserzins:



1. Es braucht eine Flexibilisierung des Wasserzinses mit einem fixen

und einem variablen, marktabhängigen Teil. Diese Flexibilisierung ist

als Grundsatz per 1.1.2020 gesetzlich zu verankern.

2. Eine langfristige Lösung der Wasserzinsfrage muss mit der Revision

des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) und dem künftigen Marktdesign

einhergehen.

3. Als Übergangslösung ab 2020 braucht es eine deutliche Entlastung

der Wasserkraftproduktion. Die vom Bundesrat in der

Vernehmlassungsvorlage ursprünglich vorgesehenen 80 CHF/kWB stellen

die Obergrenze dar.



Film: «50 Sekunden für eine starke Wasserkraft»

https://www.youtube.com/watch?v=QZHPUoRF4Ls&feature=youtu.be



