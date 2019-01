Die Schweizer Großbank UBS sieht bei Klöckner & Co nach den Kursverlusten der vergangenen Monate eine Kaufgelegenheit. Wegen gesunkener Stahlpreise reduzierte Analyst Carsten Riek zwar das Kursziel von 10,00 auf 8,60 Euro. Er stufte die Papiere aber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Beim aktuellen Kurs von 6,40 Euro sieht er ein Steigerungspotenzial von rund einem Drittel.

Wie der Experte näher ausführte, liefere das Stahlpreisumfeld zwar derzeit noch keine Unterstützung. Dies sei aber durch den Kursrückgang um mehr als 40 Prozent in den vergangenen sechs Monaten schon eingepreist. Er sprach deshalb davon, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken auf dem niedrigeren Kursniveau wieder sehr attraktiv geworden sei.

Wie der Experte analysierte, zeigt das nun schon länger anhaltende Auf und Ab bei den Stahlpreisen, dass der direkte Zusammenhang mit dem Aktienkurs von Klöckner nicht mehr so ausgeprägt ist. Vielmehr nehme die Aktie die Preisentwicklungen neuerdings mit einem zeitlichen Vorsprung schon vorweg. "So dürfte es auch dieses Mal sein", betonte der Experte.

Er verwies außerdem auf die seltene Situation, dass das um die Nettoschulden bereinigte Netto-Umlaufvermögen von Klöckner fast so hoch sei wie die Marktkapitalisierung des Stahlhändlers. Historisch sei dies stets ein starkes Kaufsignal für die Aktie des Stahlhändlers gewesen.

