Von Adam Clark

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Bank Santander will in Reaktion auf den anhaltenden Trend zum Online-Banking 140 Filialen in Großbritannien schließen. Wie Santander weiter mitteilte, wird die spanische Großbank im Anschluss daran noch mit 614 Filialen in Großbritannien vertreten sein. Davon sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre 100 Filialen für 55 Millionen Pfund renoviert werden.

Die Zahl der von den Filialschließungen betroffenen Mitarbeiter bezifferte die Banco Santander SA mit 1.270. Santander hofft jedoch, gut ein Drittel davon an anderer Stelle im Konzern weiter beschäftigen zu können.

Santander ist die fünftgrößte Bank in Großbritannien. Dort schrumpft die Zahl der Bankfilialen bereits seit geraumer Zeit. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Which wurden zwischen 2015 und 2018 landesweit 2.868 Bankenfilialen geschlossen. Im Schnitt waren das rund 60 pro Monat. Laut Santander hat das Transaktionsvolumen in den Filialen in den vergangenen drei Jahren um 23 Prozent abgenommen, während sich das Online-Banking im gleichen Zeitraum verdoppelt hat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 06:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.