Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch in die Verlustzone gedreht. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 164,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,24 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Kurse etwas nach.

Nachdem der deutsche Aktienmarkt seine anfänglichen Verluste weitgehend wett machte, gerieten die Anleihen etwas unter Druck. Eine Stimmungsumkehr ist aber noch nicht in Sicht. Weiterhin dominieren Konjunktursorgen das Geschehen.

Im Fokus steht nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der führende Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, äußerte sich am Vorabend verhalten optimistisch über die anstehenden Gespräche zur Beilegung des Zollkonflikts. Zugleich dementierte er einen Pressebericht, wonach ein Vorbereitungstreffen mit chinesischen Regierungsvertretern für eine neue Verhandlungsrunde abgesagt worden sei.

Starke Impulse werden im weiteren Handelsverlauf nicht erwartet. In der Eurozone stehen Zahlen zum Verbrauchervertrauen und in den USA zur Hauspreisentwicklung auf dem Kalender./jsl/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0139 2019-01-23/12:56