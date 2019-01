Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ASML-Aktien nach Zahlen zum vierten Quartal und nach einem Ausblick auf das erste auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 221 Euro belassen. Wie Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion schrieb, hat er mit einem schwächeren Handelsauftakt der Papiere des Ausrüsters der Chipindustrie gerechnet. Während das Schlussquartal 2018 gemischt ausgefallen sei, habe das Umsatzziel für das neue Quartal unter der Konsensschätzung gelegen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0010273215

AXC0140 2019-01-23/12:59