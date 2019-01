Berlin (www.anleihencheck.de) - Noch vor ein paar Wochen stand für die meisten Marktteilnehmer und Beobachter fest, dass es auch 2019 mindestens drei weitere Erhöhungen des Leitzinses in den USA geben würde, so die Experten von LYNX Broker. Doch nachdem in der letzten Woche bereits FED-Präsident Jerome Powell zurückgerudert sei und in Anbetracht der Wirtschaftslage mehr Flexibilität versprochen habe, stoße nun auch John Williams, Präsident der New Yorker Zentralbank ins gleich Horn. Der unbedingte Wille der amerikanischen Notenbank, die Geldpolitik langsam aber sicher wieder zu normalisieren, scheine damit vorerst ad acta gelegt zu sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...