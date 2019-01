Tag 3 im neuen direct market plus (die Links bei den Unternehmen führen auf die Homepage der Wiener Börse): Während die fliessend gehandelte startup300 AG, ein Start-Up-Ökosystem und Investorennetzwerk, bereits recht feine Handelsvolumina hatte, blieben die EYEMAXX Real Estate AG, Immobilienentwickler und Bestandserhalter mit Fokus auf die DACH-Region, die VST Building Technologies AG, Anbieter von Hochbau-Verschalungstechnik, und die Wolftank-Adisa Holding AG, eine Unternehmensgruppe im Bereich Tankanlagen, in den ersten beiden Handelstagen ohne Umsatz in der Auktion.. Leserfragen sind aufgetaucht: Nämlich u.a., wie der Referenzkurs jeweils zustande gekommen ist. Wir haben das die Unternehmen gefragt, mal sehen, was zurückkommt. Bei der startup300 AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...