Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Brenntag im Zuge eines Analystenwechsels von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler müsse sich in einem von zunehmender Zyklizität und konjunkturellen Schwächen geprägten Umfeld behaupten, schrieb der neu zuständige Analyst Steve Goulden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die auf dem tiefsten Stand seit sieben Jahren notierende Aktie klar überverkauft./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-23/13:29

ISIN: DE000A1DAHH0