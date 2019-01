Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal von 20,00 auf 17,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die schwachen Resultaten der Bank habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2019 bis 2021 um durchschnittlich 6 Prozent ermäßigt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch stehe das Geldhaus insgesamt noch gut da und sei derzeit attraktiv bewertet./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-23/13:29

ISIN: CH0244767585